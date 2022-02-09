Ювелиры из Италии примут участие в Международном фестивале золотошвейного и ювелирного искусства в Бухаре

CentralAsia (UZ) - В Международном фестивале золотошвейного и ювелирного искусства, который пройдет с 21 по 25 мая 2022 года в Бухаре, планируется участие руководства Университета «Луиджи Ванвителли» и представителей ювелиров итальянского региона Кампания. Об этом сообщила итальянская газета «Il Metropolitano».

Отмечается, что ректор университета «Луиджи Ванвителли» (UniСampania) Джованни Николетти недавно заключил соглашение о сотрудничестве по продвижению образовательного проекта с Бухарским медицинским центром и Бухарским инженерно-технологическим институтом, с которыми были определены возможности по обмену студентами, преподавателями и исследователями.

В статье говорится, что представители ювелирного центра «Il Tarì» в Марчианизе региона Кампания, крупной организации, объединяющей 400 компаний культуры драгоценностей и традиций ювелирного дела, примут участие в фестивале.

«Эти культурные и совместные обмены имеют основополагающее значение для роста Узбекистана и гордости за Италию, потому что город Бухара - один из древнейших городов мира, расположенный в самом сердце Азии, устремленный в будущее и в новые технологии, сохраняя свое очарование в древних традициях», - заключает издание.