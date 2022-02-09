Около 96% госпитализированных с коронавирусом составляют непривитые, - Минздрав Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В январе текущего года в две инфекционные больницы (в Зангиатинском районе Ташкентской области) госпитализировано более 8,6 тысяч пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Пр данным Минздрава РУз, лишь 358 человек из 8 601 пациента, поступившего в инфекционное отделение, были ранее вакцинированы от COVID-19. Это около 4,1%, отметили в министерстве.

«8243 человека из их числа не были вакцинированы против коронавируса. Всего лишь 358 больных, т. е. 4,1% госпитализированных получили до этого вакцины от COVID-19. Среди них (вакцинированных — ред.) смертных случаев зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

«Напротив, у невакцинированных пациентов болезнь протекала в тяжёлой и крайне тяжёлой формах и в некоторых случаях окончилась летальным исходом», — отметили в Минздраве.

Министерство здравоохранения Узбекистана призвало соотечественников получить вакцину и бустерную дозу от коронавируса.