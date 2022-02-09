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В Узбекистане все дозы вакцины от коронавируса получили 69,7% населения, подлежащего вакцинации

CentralAsia (UZ) -  Во вторник, 8 февраля, по Узбекистану использовано 83 474 дозы вакцины от COVID-19. Их них: на первом этапе было вакцинировано 16 975 человек, на 2-ом этапе - 32 131, на третьем - 34 368 человек.

На сегодняшний день в стране использовано 42 715 178 доз вакцины. Из них: по одной дозе вакцинированы - 19 476 256 человек, двумя дозами - 14 859 771, тремя - 8 379 151.

Показатель вакцинации первой дозой составляет 90,8% по сравнению с запланированным, а показатель по всем стадиям - 69,7%.

С 1 апреля 2021 года в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac (3 этапа), российским «Спутником V» (2 этапа), шведско-британской AstraZeneca (2 этапа), американской Moderna (2 этапа) и американо-немецкой Pfizer/BioNTech (2 этапа). В сентябре прошлого года детей старше 12 лет допустили к добровольной вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

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