Туркменистан занял первое место в журнале New Scientist среди источников сверхвысоких выбросов метана

Фото с сайта New Scientist

CentralAsia (TM) - Туркменистан занял первое место в списке источников сверхвысоких выбросов метана, составленном журналом New Scientist. Исследование, проведенное на основе спутниковых данных, было опубликовано 3 февраля.

На сверхвысокие выбросы приходится примерно десятая часть всех утечек метана в мировой нефтегазовой отрасли. Туркменистан, где за период с 2019 по 2020 годы произошла утечка более миллиона тонн метана, является крупнейшим источником таких выбросов. Далее следуют Россия, США, Иран, Алжир и Казахстан.

При этом исследователи признают, что объемы выбросов с территории США занижены. Это связано с тем, что из-за технических сложностей из мониторинга пришлось исключить крупный нефтегазовый регион, Пермский бассейн.

Отмечается, что некоторые страны, которые являются крупными производителями нефти, не были уличены в сверхвысоких выбросах. Среди них — Кувейт и Саудовская Аравия. Один из членов исследовательской группы, Дрю Шинделл из Университета Дьюка в Северной Каролине, заявил, что такие результаты внушают надежду. Это означает, что если другие страны приложат усилия, они тоже могут добиться существенного снижения выбросов. Также ученые подчеркивают, что решение проблемы окажется недорогим: ведь метан, который перестанет выбрасываться в атмосферу, можно продавать.

В исследовании также говорится, что проблема сверхвысоких выбросов важна, однако это лишь небольшая часть всех утечек. В следующем году будет запущен новый спутник EDF, который позволит изучать гораздо менее объемные, но более многочисленные утечки.

Проблема выбросов метана, который является мощным парниковым газом, сейчас активно исследуется учеными всего мира. Туркменистан часто привлекает внимание аналитиков. Так, Bloomberg осенью 2021 года поставил эту страну на третье место после США и России по объемам утечек метана. А ученые из Политехнического университета Валенсии (Испания) на днях обнаружили 29 источников утечек на нефтегазовых месторождениях госкомпаний «Туркменгаз» и «Туркменнефть».

В настоящее время несколько десятков стран мира присоединились к Глобальному метановому обязательству, предусматривающему сокращение эмиссии этого газа на 30 процентов за десять лет. Но сын президента Туркменистана, вице-премьер Сердар Бердымухамедов на недавнем «климатическом» саммите ООН в Глазго заявил, что страна лишь «изучит возможность участия» в этой инициативе.