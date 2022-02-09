На севере Узбекистана девушка родила на улице и оставила младенца умирать на морозе

CentralAsia (UZ) - В городе Нукусе (столица Каракалпакстана) 20-летняя девушка родила ребенка на улице и оставила его умирать на холоде. В соцсетях распространился ролик с новорожденным, жизнь которого врачам удалось спасти. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов прокомментировал инцидент.

«8 февраля примерно в 02:00 в Тахтакупырском районе девушка 2002 года рождения родила ребенка и оставила его перед домом, где раньше проживала», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новорожденного доставили в Республиканский перинатальный центр, где спасли ему жизнь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 («Оставление в опасности»). В настоящее время проводятся следственные действия.

По данным Узгидромета, 8 февраля в Нукусе температура воздуха составляла от +4 до минус 1 градусов мороза.