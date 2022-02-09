экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На севере Узбекистана девушка родила на улице и оставила младенца умирать на морозе

CentralAsia (UZ) -  В городе Нукусе (столица Каракалпакстана) 20-летняя девушка родила ребенка на улице и оставила его умирать на холоде. В соцсетях распространился ролик с новорожденным, жизнь которого врачам удалось спасти. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов прокомментировал инцидент.

«8 февраля примерно в 02:00 в Тахтакупырском районе девушка 2002 года рождения родила ребенка и оставила его перед домом, где раньше проживала», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новорожденного доставили в Республиканский перинатальный центр, где спасли ему жизнь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 («Оставление в опасности»). В настоящее время проводятся следственные действия.

По данным Узгидромета, 8 февраля в Нукусе температура воздуха составляла от +4 до минус 1 градусов мороза.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане все дозы вакцины от коронавируса получили 69,7% населения, подлежащего вакцинации
  • В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек
  • В прошлом году в трудовую миграцию выехало более 373 тыс. граждан Таджикистана, – Минтруда РТ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com