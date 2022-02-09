В прошлом году в трудовую миграцию выехало более 373 тыс. граждан Таджикистана, – Минтруда РТ

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CentralAsia (TJ) - В прошлом году в трудовую миграцию за рубеж отправились 373 тыс. 773 гражданина Таджикистана, а вернулись на родину – 150 тыс. мигрантов. Об этом на пресс-конференции 9 февраля в Душанбе заявила министр труда, миграции и занятости населения республики Ширин Амонзода, передает «Авеста».

«352 тыс. 385 человек выехали на заработки в Россию и 9 тыс. 89 человек в Казахстан», – отметила министр.

По ее словам, в прошлом году в представительство Минтруда Таджикистана в России по миграции поступило 24 тыс. 229 обращений граждан, и при содействии ведомства мигрантам возвращено 18 млн. 773 тыс. рублей невыплаченной заработной платы.

«В прошлом году запрет на въезд на территорию РФ был снят с 120 тыс. 590 граждан Таджикистана», – сообщила Амонзода.

При содействии представительства Минтруда, по ее словам, на территории России были трудоустроены более 4,5 тыс. таджикистанцев.

Число таджикских мигрантов в России по данным РФ и Таджикистана отличаются.

МВД России в октябре прошлого года сообщило, что за 9 месяцев 2021 года зарегистрирован въезд 2 млн 25 тыс. 712 таджикских граждан, из них 1,6 млн указали в качестве цели приезда работу.

По данным Центробанк России, за 9 месяцев 2021 года таджикские трудовые мигранты перевели на родину порядка 1 млрд 289 млн долларов.

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