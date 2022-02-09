В Pfizer раскрыли сумму прибыли от производства вакцин

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CentralAsia (CA) - В 2021 году компания Pfizer заработала 36,8 млрд долларов только на вакцинах от коронавируса, что составляет почти половину от всех доходов компании за год, передает Fierce Pharma.

Компания сообщила о годовой прибыли в размере 22 млрд долларов, что более чем в два раза превышает уровень 2020 года. Годовой доход почти удвоился, до 81,3 млрд долларов, причем 36,8 млрд долларов принесла вакцина от COVID-19, что делает ее одним из самых продаваемых препаратов в истории.

Pfizer указала в отчетности, что рассчитывает заработать на продаже вакцины и противовирусных таблеток от COVID-19 не менее 54 млрд долларов к 2022 году, сообщили в агентстве Reuters.

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что окончательные продажи перорального противовирусного препарата от COVID-19, Paxlovid, могут быть намного больше, чем прогнозировала компания.

В настоящее время представители компании ожидают, что в 2022 году объем продаж этого препарата составит 22 млрд долларов, тогда как по оценкам Уолл-стрит он составит 22,88 млрд долларов.

«Очевидно, что это лишь малая часть из 120 млн курсов лечения, которые мы сейчас готовимся произвести в этом году», - сказал Бурла.

Компания продает 20 млн курсов Paxlovid в США по цене около 530 долларов за курс. Руководители Pfizer заявили, что компания ведет активные переговоры с более чем 100 странами по поводу препарата и при необходимости может произвести до 120 млн курсов.