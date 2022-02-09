В Узбекистане приостановлена подача газа на АЗС в трех областях Ферганской долины

CentralAsia (UZ) - Подача газа на АЗС в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях Узбекистана будет приостановлена ​​с 9 февраля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря АО «Худудгазтаминот».

Представитель предприятия «Худудгазтаминот», осуществляющего поставки сжиженного природного газа по республике, сообщил, что подача газа на заправочные станции будет прекращена после 13:00 в среду, 9 февраля. Пока не уточняется, когда будет возобновлена подача газа на заправки.

Чиновник сказал, что причина прекращения поставок газа на АЗС в том, что сейчас ведутся работы по повышению давления газа.

Министерство энергетики через два дня после массового отключения электроэнергии в Узбекистане 25 января сообщило, что заправочные станции начали работать в большинстве районов страны. При этом в министерстве добавили, что исключения составили Ташкентская, Ферганская, Андижанская и Наманганская области и, что в этих областях ведутся работы по восстановлению газоснабжения.