Врачи назвали продукт, снижающий уровень холестерина на 33%

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CentralAsia (CA) - Употребление семян пажитника способствует значительному снижению уровня холестерина на 33%, пишет Daily Express со ссылкой на исследование в Journal of Family Practice.

Данное однолетнее растение семейства бобовых известно с давних времен, его выращивают на юге Европы, в Западной Азии и в Северной Африке.

Высокий уровень холестерина означает переизбыток этого вещества в крови. Холестерин – воскообразное вещество, образующееся в печени и являющееся продуктом потребляемой пищи. Организму для нормальной работы требуется определённое количество холестерина, но если его слишком много, то он может закупорить артерии, что, в свою очередь, увеличит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того чтобы определить, можно ли снизить уровень холестерина с помощью семян пажитника, исследователи изучили различные базы данных, включая MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED и Кокрановскую библиотеку.

Ученые обнаружили, что семена пажитника обладали «статистически значительным» эффектом снижения холестерина на 15-33%. Этот эффект был обнаружен в пяти научных работах.

По наблюдениям экспертов, одно исследование показало, что листья пажитника снижают уровень холестерина всего на 9% после однократного применения. Для сравнения, в группе плацебо (принимали разбавленный кофейный экстракт) снижение составило 2,8%.

Чем объясняется этот эффект?

Положительный эффект от потребления семян пажитника объясняется высоким содержанием клетчатки. Растворимая клетчатка, которая поглощает воду, может снизить всасывание холестерина в кровь.

Исследовательский центр «Клиника Мейо» сообщает, что ежедневное потребление 5-10 грамм растворимой клетчатки снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, известного так же, как «плохой» холестерин, из-за того, что он может закупорить артерии.

Зёрна ячменя являются ещё одним источником клетчатки, которая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных высоким уровнем холестерина. Согласно одному исследованию, у мужчин, которые придерживались диеты с высоким содержанием цельнозернового ячменя, уровень холестерина улучшился за 5 недель, сообщила компания Holland and Barrett.

«Отчасти благодаря содержанию клетчатки и белка в ячмене, включение этого продукта в рацион принесет пользу, если вы хотите сбросить пару лишних килограммов. Исследования показывают, что те, кто потреблял ячмень на протяжении шести недель, сбросили вес, а чувство голода у них притупилось», – говорят представители компания.

Чего следует избегать?

«Для того чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить потребление жирной пищи, особенно это касается продуктов, содержащих так называемые насыщенные жиры», – рекомендует британская Национальная служба здравоохранения.

По словам экспертов службы, что можно потреблять продукты, содержащие более здоровый вид жиров, или ненасыщенные жиры.

Постарайтесь есть больше:

- жирной рыбы, такой как скумбрия или лосось;

- коричневого риса, хлеба и макарон;

- орехов и семян;

- фруктов и овощей.