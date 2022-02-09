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В России новый рекорд заболеваемости коронавирусом - 183 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) -  На 9 февраля в России зарегистрированы 183 тыс. 103 новых случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб. Это новый суточный максимум с начала пандемии.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 19,6 тыс. случаев заражения COVID-19. В Подмосковье — 11,9 тыс., в Москве - 11,5 тыс.

Количество госпитализаций составило 20 тыс. 178, что на 0,03% меньше по сравнению с 8 февраля.

В России общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 млн 330 тыс. 769 человек.

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