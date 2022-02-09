В Туркменистане запрещают носить маски любых цветов, кроме белого

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CentralAsia (TM) - По сообщениям источников turkmen.news, вслед за Ашхабадом ношение черных лицевых масок запретили в Лебапском и Балканском велаятах. На днях чиновникам и школьникам Туркменабада объявили, что они должны носить не любые маски, предохраняющие от респираторных инфекций, а исключительно белого цвета. Причины такого решения не объясняются.

Источники turkmen.news сообщают, что в школах Туркменабада с 6 по 18 февраля будут проводиться проверки. Если проверяющие застанут детей без масок, а также в черных или цветных масках, то учителям и директору объявят выговоры.

Помимо масок проверяющих будет интересовать соблюдение правил, стандартных для школ Туркменистана. Ученики должны быть в форме, иметь при себе учебники. Девочки не имеют права наносить на лица макияж, делать маникюр, красить волосы. Аналогичные требования в Туркменистане предъявляют и к учительницам.

О запрете на ношение черных лицевых масок сообщают и источники в Балканском велаяте. В школах и детсадах города Туркменбаши (бывший Красноводск) и Гарабогаза (бывший Бекдаш) персоналу учреждений наказали строго следить за учащимися, а с родителями провели собрания, на которых объявили, что маски должны быть только медицинские.

В декабре 2021 года источники в Ашхабаде сообщили, что сотрудники ГАИ начали останавливать водителей и требовать, чтобы они носили только белые маски. В январе стало известно, что столичные полицейские начали предъявлять аналогичные претензии к пешеходам, а также к студентам вузов и школьникам. Сумма штрафа за ношение «неправильной» маски составляет 50 манатов (в случае со школьниками деньги взимаются с родителей).

При этом в начале эпидемии COVID-19 весной 2020 года медицинские маски в Туркменистане вообще находились под запретом. Граждан, которые их надевали, обвиняли в «разжигании паники». После визита миссии ВОЗ в июле 2020 года власти начали внедрять обязательное ношение масок, хотя объясняли это не опасностью коронавируса, а наличием в воздухе «вредной пыли с Аральского моря».

Помимо ношения масок в Туркменистане вводятся иные карантинные меры, включая ограничения на поездки между регионами и запрет на работу некоторых магазинов и учреждений. Однако власти все еще настаивают на том, что коронавируса в Туркменистан нет. В то же время анонимные источники с самого начала эпидемии сообщают о большом числе заболевших и умерших на территории страны.