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За сутки в России от коронавируса скончались 669 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 669 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 82 и Санкт-Петербурге — 60.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 337 тыс. 390 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 13,3 млн, из них выздоровели — 10,8 млн.

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