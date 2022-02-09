Новым заместителем секретаря Совбеза при президенте Узбекистана назначен Талъат Валиев

CentralAsia (UZ) - В системе Совета безопасности при президенте Узбекистана произошло новое кадровое назначение. Как сообщили местные СМИ, Талъат Валиев назначен новым заместителем секретаря Совбеза.

Ранее Валиев работал заместителем председателя Государственного комитета по статистике в сфере информационных технологий.

В конце января текущего года бывший заместитель секретаря Совета безопасности Бабур Шаякубов был снят с должности в связи с переходом на другую работу.

Он был назначен руководителем Академии вооруженных сил Узбекистана. До него эту должность занимал Шавкатбек Мамажонов.