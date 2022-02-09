экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Восемь раз привитый Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в ЦКБ в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным Mash, у него коронавирус.

В декабре политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.

По сведениям источников, у Жириновского может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившей на фоне коронавируса. Степень поражения оценивается как средней тяжести.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончался 21 человек
  • В таможенный кодекс Узбекистана внесли ряд изменений 
  • В Иране мужчина обезглавил 17-летнюю жену и прошел с отрубленной головой по улице (видео, 18+)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com