Восемь раз привитый Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом, - СМИ
- Азия и мир, общество
- 17:09, 09 февраля 2022
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- Обновлено: 19:19, 09 февраля 2022 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в ЦКБ в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным Mash, у него коронавирус.
В декабре политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.
По сведениям источников, у Жириновского может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившей на фоне коронавируса. Степень поражения оценивается как средней тяжести.
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