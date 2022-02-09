На границе Кыргызстана задержан гражданин Узбекистана с 2,5 кг гашиша

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 8 февраля, кыргызские пограничники на посту «Айдаркен» задержал гражданина Узбекистана, пытавшегося переправить через границу партию наркотиков. Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ КР.

Отмечается, что у 26-летнего А.А., переправлявшегося из Кыргызстана в Узбекистан, служащие обнаружили подозрительный пакет.

«В ходе досмотра в пакете было обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предположительно гашиш, общим весом 2,5 кг», - говорится в сообщении.

По делу оформлены соответствующие документы, задержанный и наркотики были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего расследования.