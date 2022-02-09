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Узбекистан и Таджикистан намерены создать совместные предприятия в области шелководства

CentralAsia (UZ) -  Делегация Таджикистана из числа сотрудников Министерства промышленности и новых технологий, частных промышленных предприятий и представителей проектов ООН по промышленному развитию посетила Узбекистан.

С древних времен в Таджикистане и Узбекистане занимались производством коконов, атласа и адраса (вид ткани из шелка и хлопка), сейчас эти направления успешно возрождаются.

В ходе посещения предприятий, выпускающих атлас и адрас в Узбекистане, рассматривается и изучается процесс государственной поддержки, система налогообложения, рынок сбыта, производственный процесс, выбор и использование узоров на тканях, привлечение дизайнеров, экспорт готовой продукции.

Делегация Таджикистана посетила образцовый участок тутового сада, выставку сырья и готовых тканей, дизайнерской одежды.

Стороны обсудили процесс создания совместных предприятий в области шелководства, переработки коконов, производства шелковых тканей, а также обмен опытом дизайнеров.

Поездка делегации продлится до 11 февраля, планируется посещение предприятий и цехов в Ташкенте, Маргилане и Фергане.

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