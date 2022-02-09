Прямой угрозы экспансии со стороны талибов на территорию соседних государств нет, - ОДКБ

CentralAsia (UZ) - Военная экспансия афганских радикалов не угрожает в настоящее время сопредельным странам. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил 9 февраля на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Да, мы видим, что сейчас такой прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов не видится на территории сопредельных государств, в том числе и нашего члена ОДКБ Таджикистана, - сказал он. - Но вместе с тем актуальность других угроз с этих территорий, таких как террористическая, наркотрафик, они остаются».

Зась указал, что «в условиях социально-экономического кризиса и гуманитарной катастрофы», развернувшейся в Афганистане, актуальность этих угроз растет, так как «активизируются бандформирования, террористические организации и наркоторговля как один из источников выживания людей».

«Конечно, мы это имеем в виду и намерены по-прежнему предельное внимание уделять укреплению таджикско-афганской границы и обеспечению безопасности наших южных рубежей», - добавил генсек.

После объявления Вашингтоном весной прошлого года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы боевики радикального движения «Талибан» развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства. Западным государствам пришлось в срочном порядке эвакуировать своих граждан.