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Бердымухамедов вслед за «Туркменгазом» и «Туркменгеологией» выделил многомиллионный кредит «Туркменнефти»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8 февраля провел рабочее совещание, где выделил свыше 250 млн манатов ($71,4 млн по госкурсу или $12,5 млн по актуальному курсу «черного рынка») на развитие Государственного концерна «Туркменнефть», сообщает госинформагентство ТДХ.

Данное решение было принято после заявления курирующего нефтегазовую отрасль вице-премьера Шахыма Абдрахманова, о «больших успехах отрасли, достигнутых благодаря эффективной реализации энергетической политики президента».

Согласно документу, Центральному банку предписано выделить кредитные средства Акционерно-коммерческому банку «Türkmenbaşy» для кредитования Госконцерна «Türkmennebit» с целью финансирования запланированных работ по увеличению объемов добычи нефти за счет разведки и освоения нефтегазовых месторождений.

Размер выделенного «Туркменнефти» кредита оказался больше, чем кредиты «Туркменгазу» и «Туркменгеологии» вместе взятым. На рабочем совещании 26 января Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о выделении инвестиционных средств в размере 159 млн 530 тыс. 900 манатов ($45,58 млн / $7,6 млн) – «Туркменгазу» и 75 млн манатов ($21,43 млн / $3,6 млн) – «Туркменгеологии». В сумме эти инвестиции составили 234 млн 530 тыс. 900 манатов.

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