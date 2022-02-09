ВОЗ призвала богатые страны платить за план борьбы с пандемией

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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны с высоким уровнем доходов выделить 16 млрд долларов, необходимых для преодоления пандемии коронавируса, сообщается на сайте ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что если богатые страны заплатят свою справедливую долю, они помогут «приобрести основные инструменты для борьбы с COVID-19 и предоставить их странам с низкими и средними доходами».

Как отметили в ВОЗ, в этих фондах срочно нуждается международное партнерство ACT-Accelerator, созданное в 2020 году Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс.

«Наука дала нам инструменты для борьбы с COVID-19, если они будут распространены во всем мире в знак солидарности, мы сможем покончить с COVID-19 как с глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в этом году», - подчеркнул глава ВОЗ.

В ВОЗ подчеркнули, что преодоление дефицита финансирования ACT-Accelerator в размере 16 миллиардов долларов США и расходов на доставку в размере 6,8 млрд долларов США позволит партнерству:

- внедрить вакцины в странах для производства препаратов, создать «вакцинный пул» в 600 млн доз;

- закупить 700 млн тестов – из общего объема 988 млн, запланированных в общем бюджете ACT-Accelerator;

- оказать лечебную помощь 120 млн пациентов, а также доставку 433 млн кубометров кислорода для больниц, включая 100% потребность в кислороде стран с низким уровнем дохода;

- обеспечить индивидуальными защитными средствами 1,7 млн медицинских работников;

- поддержать клинические испытания методов лечения и вакцин, чтобы помочь устранить вызывающие беспокойство варианты и начать разработку универсальных вакцин против коронавируса.

В организации пояснили, что ACT-Accelerator попросил у доноров 16,8 млрд долларов на период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года. При этом доноры уже пообещали предоставить 814 млн долларов, и остается изыскать около 16 млрд, чтобы «закрыть дефицит финансирования».

Международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс.

Речь идет о сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19. ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, являющемуся одной из опор партнерства ACT-Accelerator. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 все еще продолжает набирать обороты и ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий.