В Узбекистане повысят минимальный возраст владения оружием

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана хотят повысить минимальный возраст владения гражданским охотничьим оружием и боеприпасами.

Как рассказал депутат Расул Кушербаев, в готовящемся законопроекте минимальный возраст владения оружием будет повышен с 21 года до 25 лет.

«В Узбекистане право на получение гражданского, охотничьего оружия и патронов к нему увеличено с двадцати одного до двадцати пяти лет», — написал Кушербаев.

Депутат при этом напомнил, что в Казахстане, Белоруссии, Туркменистане, Норвегии, Канаде, Венгрии, Швейцарии, Финляндии, Латвии, Австрии, а также в США покупать оружие можно с 18 лет.

При этом в Кыргызстане купить оружие можно с 20 лет, а вот в Германии, Молдавии, Франции, Филиппинах, Аргентине и Чехии с 21 года. В Литве право на ношение оружие дается в 23 года.