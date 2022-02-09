Главы парламента Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Спикер Законодательной палаты Олий Мажилиса Узбекистана (парламент) Нурдинжон Исмоилов приехал с официальным визитом в Казахстан. Он провел встречу с главой мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым.

Они подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества, сообщает пресс-служба казахстанского парламента.

Договор подписан в связи с договоренностями глав государств Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиева.

Кошанов отметил, что новый Совет даст возможность иначе работать парламентам двух стран. Они смогут обеспечить на законодательном уровне реализации всех соглашений между странами.

Представитель мажилиса Казахстана также сказал, что за 30 лет отношений между странами была заложена основа, которая поможет стабильному развитию взаимодействия в различных странах.

Исмоилов получил также от Кошанова орден «Достык» II степени. Он вручен спикеру за укрепление дружбы между странами.