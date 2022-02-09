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Касым-Жомарт Токаев принял председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 февраля принял председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжона Исмоилова, сообщила Акорда.

Президент Казахстана высоко оценил итоги государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан в декабре прошлого года, который позволил вывести казахско-узбекское сотрудничество на уровень союзничества.

«Узбекистан является для Казахстана братским государством и надежным партнером, поэтому мы придаем особое значение развитию наших взаимоотношений. Наши союзнические отношения затрагивают широкий спектр, охватывая и политическую, и торгово-экономическую, и гуманитарно-культурную сферу. Особую роль в этом плане играет парламентская дипломатия», – сказал глава государства.

Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность Касым-Жомарт Токаеву за возможность встречи, а также передал искренние пожелания и теплый привет президента Узбекистана.

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