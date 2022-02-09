Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала сообщения о попытке самоубийства заключённого в Навои

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилась информация о том, что заключенный Умид Жонузаков, отбывающий наказание за разбой в колонии-поселении №36 в Навоийской области, пытался покончить жизнь самоубийством из-за давления, оказанного на него со стороны оперработника колонии майора Лочина Хидирова.

В Департаменте исполнения наказаний и Генеральной прокуратуре прокомментировали данную информацию.

Как отмечается, «1 февраля сотрудники колонии спального помещения колонии увидели, что У. Жонузаков пользовался сенсорным телефоном, что запрещается на территории колонии. После того как сотрудники попытались изъять телефон, осужденный стал оказывать сопротивление».

Сообщается, что заключенный позвал других сокамерников, и они вместе угрожали сотрудникам колонии, что у тех «будут проблемы». Затем Жонузаков достал спрятанный кухонный нож, а также обломок бритвенного лезвия, (которое прятал во рту) и нанес себе резаные раны в области запястий и шеи.

Жонузакову оказали первую помощь. При этом другие заключенные, находившиеся рядом с ним, сфотографировали его травмы на мобильные телефоны и передали их близким родственникам, приехавшим на встречу.

Дело было расследовано специальной прокуратурой Навои. После заслушивания показаний сотрудников и свидетелей Зарафшанский городской суд приговорил У.Жонузакова к отбыванию оставшегося срока наказания в колонии закрытого типа.

В суде осужденный заявил, что оклеветал оперработника колонии майора Лочина Хидирова и нанес себе телесные повреждения по настоянию других осужденных.