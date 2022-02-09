Средняя цена на квартиры в Ташкенте составила более $35 тысяч

- Узбекистан, общество
- 23:35, 09 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Центральный банк названы средние цены на жилье в Узбекистане. Средняя стоимость квартиры в столице составила 381,9 млн сумов ($35,1 тыс).
В исследовании были проанализированы средние цены на жилье в Узбекистане по регионам на основе ипотечных кредитов, выделенных в 2021 году, следует из отчета Центрального банка.
Средняя максимальная цена на квартиры в Ташкенте — 381,9 млн сумов. После столицы идут Андижанская (280,1 млн сумов или $25,8 тыс), Самаркандская (275,3 млн сумов или $25,3 тыс) и Сурхандарьинская (274,3 млн сумов или $25,2 тыс) области.
Самые низкие цены в Хорезмской области — в среднем 218,6 млн сумов или $20,1 тыс. Далее идет Бухарская (229,1 млн сумов или $21,1 тыс), Кашкадарьинская области (227,3 млн сумов или $20,9 тыс) и Каракалпакстан (226,4 млн сумов или $20,8 тыс).
Также представлены данные по регионам, в которых чаще всего берут ипотечные кредиты на жилье.
Более половины ипотечных кредитов (60,2%) в 2021 году пришлось на пять регионов:
Ташкент — 27,2%;
Ферганская область — 9,4%;
Самаркандская область — 9%;
Сурхандарьинская область — 7,5%;
Андижанская область — 7,2%.
В 2021 году более половины (69%) клиентов составляли граждане в возрасте от 31 до 50 лет. На втором месте — граждане в возрасте от 18 до 30 лет (24%), на третьем — граждане старше 50 лет.