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Средняя цена на квартиры в Ташкенте составила более $35 тысяч

CentralAsia (UZ) -  Центральный банк названы средние цены на жилье в Узбекистане. Средняя стоимость квартиры в столице составила 381,9 млн сумов ($35,1 тыс).

В исследовании были проанализированы средние цены на жилье в Узбекистане по регионам на основе ипотечных кредитов, выделенных в 2021 году, следует из отчета Центрального банка.

Средняя максимальная цена на квартиры в Ташкенте — 381,9 млн сумов. После столицы идут Андижанская (280,1 млн сумов или $25,8 тыс), Самаркандская (275,3 млн сумов или $25,3 тыс) и Сурхандарьинская (274,3 млн сумов или $25,2 тыс) области.

Самые низкие цены в Хорезмской области — в среднем 218,6 млн сумов или $20,1 тыс. Далее идет Бухарская (229,1 млн сумов или $21,1 тыс), Кашкадарьинская области (227,3 млн сумов или $20,9 тыс) и Каракалпакстан (226,4 млн сумов или $20,8 тыс).

Также представлены данные по регионам, в которых чаще всего берут ипотечные кредиты на жилье.

Более половины ипотечных кредитов (60,2%) в 2021 году пришлось на пять регионов:

Ташкент — 27,2%;

Ферганская область — 9,4%;

Самаркандская область — 9%;

Сурхандарьинская область — 7,5%;

Андижанская область — 7,2%.

В 2021 году более половины (69%) клиентов составляли граждане в возрасте от 31 до 50 лет. На втором месте — граждане в возрасте от 18 до 30 лет (24%), на третьем — граждане старше 50 лет.

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