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В Узбекистане запустят единый Call-центр для глухонемых и незрячих граждан

CentralAsia (UZ) -  С марта в Узбекистане запустят единый Call-центр для глухонемых и незрячих граждан. Специалисты будут круглосуточно работать с обращениями, предложениями и жалобами лиц с ограниченными возможностями

Об этом на брифинге в Ташкенте сообщил замдиректора Агентства по развитию медико-социальных услуг РУз Баходир Каримов.

По его словам, на данный момент для работы в центре проходят обучение 18 операторов, сурдопереводчиков и врачей-экспертов.

Отмечалось, что по состоянию на 1 января 2022 года общее количество лиц с ограниченными возможностями в возрасте старше 16 лет по всей республике составляет 670,7 тыс.

«Начиная с 10 января ведется подомовой обход и перепись лиц с ограниченными возможностями, состоящих на учете в программе Комиссии медико-социальной экспертизы. Этот процесс будет завершен до 15 февраля, после чего по каждой выявленной проблеме будет принята соответствующая программа мер Межведомственного совета», - говорилось на конференции.

В настоящее время уже проведен учет 649 341 лица с ограниченными возможностями (97% от общего числа).

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