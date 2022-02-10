В Казахстане за сутки выявили свыше 3,3 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 тыс. 329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 938;

- Карагандинская область — 310;

- город Нур-Султан — 305;

- Павлодарская область — 285;

- Костанайская область — 250;

- Акмолинская область — 250;

- Северо-Казахстанская область — 236;

- Алматинская область — 221;

- Восточно-Казахстанская область — 157;

- Западно-Казахстанская область — 126;

- Жамбылская область — 65;

- Актюбинская область — 60;

- Кызылординская область — 32;

- Атырауская область — 32;

- город Шымкент — 37;

- Мангистауская область — 15;

- Туркестанская область — 10.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 1 млн 283 тыс. 171 заболевший коронавирусом.

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