В Казахстане за сутки выявили свыше 3,3 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 тыс. 329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 938;
- Карагандинская область — 310;
- город Нур-Султан — 305;
- Павлодарская область — 285;
- Костанайская область — 250;
- Акмолинская область — 250;
- Северо-Казахстанская область — 236;
- Алматинская область — 221;
- Восточно-Казахстанская область — 157;
- Западно-Казахстанская область — 126;
- Жамбылская область — 65;
- Актюбинская область — 60;
- Кызылординская область — 32;
- Атырауская область — 32;
- город Шымкент — 37;
- Мангистауская область — 15;
- Туркестанская область — 10.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 1 млн 283 тыс. 171 заболевший коронавирусом.