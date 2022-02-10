Узбекистан начал поставки радужной форели в Россию

CentralAsia (UZ) - Первую партию радужной форели из Узбекистана импортировали в Новосибирскую область в начале февраля.

Новосибирская область в начале февраля впервые получила радужную форель из Узбекистана. Объём импортируемой партии мороженой рыбы составил 20 тонн, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Форель была доставлена автотранспортом с аттестованного узбекистанского предприятия для дальнейшей реализации. Импорт осуществлялся под контролем специалистов Россельхознадзора и с соблюдением всех требований.

В Узбекистане 2021-м объем производства рыбы достиг 400 тыс. тонн. В конце прошлого года президент Шавкат Мирзиеев поручил довести его до 600 тонн уже в новом году.

За последние пять лет в стране реализовано более тысячи проектов в рыбной отрасли на сумму 2,2 трлн сумов (более $202 млн.). В результате объем заготовки рыбы увеличился в шесть раз. За это время потребление рыбы увеличилось в стране в 5,7 раза.