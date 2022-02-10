В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 23 человека

CentralAsia (KZ) - За сутки, 8 февраля, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 23 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 20 человек, еще три пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 8 февраля врачи зарегистрировали 83 случая ковидной пневмонии.

На утро 10 февраля лечение от COVID-19 продолжают получать 73 тыс. 160 человек (71 тыс. 949 КВИ+ и 1 тыс. 211 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 тыс. 509 пациентов, продолжает лечение на дому 64 тыс. 561 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 387 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 157 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 101 пациент.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения