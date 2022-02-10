Талибы «зачищают страну от террористов», - глава МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сделал заявление о том, что движение «Талибан» зачищает Афганистан от террористов. Об этом он сказал 9 февраля в Ташкенте в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

«Оно делает очень много, чтобы очистить страну от террористов. Они также хотят интегрироваться в региональное и международное экономическое сообщество. Мы должны эти усилия поощрять, поддерживать, в то же время настаивать на своих условиях, требовать недопущения насилия, искоренения терроризма, обеспечение добрососедства, создания достойных условий жизни для народа Афганистана», – сказал Камилов.

По его словам, единственная цель Узбекистана от оказания организационно-технической помощи Афганистану – избежать гуманитарной катастрофы в этой стране. Министр еще раз отметил, что по инициативе узбекской стороны в городе Термезе сформирован многофункциональный международный транспортный хаб для организованной доставки гуманитарного груза в Афганистан.

«Сегодня в Афганистане сложилась абсолютно новая реальность. Имеются, конечно, разные подходы относительно признания или непризнания временного правительства этой страны. Мы считаем, что вопрос признания правительства - это путь с двусторонним движением. То есть, необходимо движение навстречу: временное правительство должно выполнить свои обещания (а их было много). Это практически те же самые условия, требования, которые предъявляет и международное сообщество», – сказал Камилов.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. Пока ни одна страна мира не признала сформированное талибами правительство.