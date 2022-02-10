Алишер Усманов стал единственным владельцем «Капиталбанка», принадлежащего зятю Мирзиеева

CentralAsia (UZ) - Дочерняя компания Телекоминвеста “Finance TCI”, принадлежащая российскому миллиардеру узбекского происхождения Алишеру Усманову, 8 февраля приобрела еще 3,81% акций «Капиталбанка».

По данным Ташкентской фондовой биржи, компании Алишера Усманова сейчас владеют 61,54% Капиталбанка.

21 января Единый корпоративный информационный портал сообщил, что старший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Ойбек Турсунов исключен из списка аффилированных лиц «Капиталбанка».

Тогда не менее 45% акций «Капиталбанка» были переданы «Телекоминвесту», дочерней компании холдинга USM, принадлежащего Алишеру Усманову, и его аффилированной компании «Корус».

Ойбек Турсунов с октября прошлого года по январь текущего владел 50 процентами Капиталбанка.