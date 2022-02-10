В Узбекистане за месяц от угарного газа погибли 36 человек

CentralAsia (UZ) - С начала года в Узбекистане зарегистрирован 21 случай утечки угарного газа. За этот период от отравления угарным газом погибли 36 человек, 19 получили отравления. Об этом 9 февраля на брифинге сообщил заместитель начальника информационной службы МЧС Самандар Хикматуллаев.

По его словам, министерство создало рабочие группы по предотвращению отравления угарным газов и провело проверки в 9 167 махаллях.

В ходе мероприятия выявлены и устранены нарушения правил безопасности при использовании природного газа в 37 254 домах и сжиженного газа в 22 690 домохозяйствах.

Было обнаружено, что жители использовали в квартирах 21 075 нестандартных отопительных печей, из них 20 476 были демонтированы.

Представитель министерства сообщил, что в прошлом году было выявлено 74 случая отравления угарным газом, 128 человек погибли, а 67 человек получили отравления.

Ранее сообщалось, что с 1 по 25 января в Узбекистане в 16 случаях от отравления угарным газом погибли 28 человек, 9 пострадали.