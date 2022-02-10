USAID направит $19 млн на открытие новых рынков в пяти странах Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Центральной Азииновую программу. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Кыргызстане.

Отмечается, что пятилетняя программа с бюджетом в 19 млн долларов направлена на улучшение взаимодействия в сфере торговли в Центральной Азии и охватит Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

По данным посольства США, в рамках проекта планируется гармонизация процедур таможенного и пограничного контроля, расширение экспортных услуг, визиты иностранных компаний.

В КР программа будет реализована в сотрудничестве с министерствами экономики и коммерции, транспорта и коммуникаций, Государственной таможенной службой и Торгово-промышленной палатой.

Министерство экономики и коммерции КР в результате реализации программы надеется на улучшение торговли за счет упрощения торговых процедур и оптимизации процессов государственного регулирования внешнеторговой деятельности.