экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
USAID направит $19 млн на открытие новых рынков в пяти странах Центральной Азии

CentralAsia (UZ) -  Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Центральной Азииновую программу. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Кыргызстане.

Отмечается, что пятилетняя программа с бюджетом в 19 млн долларов направлена на улучшение взаимодействия в сфере торговли в Центральной Азии и охватит Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

По данным посольства США, в рамках проекта планируется гармонизация процедур таможенного и пограничного контроля, расширение экспортных услуг, визиты иностранных компаний.

В КР программа будет реализована в сотрудничестве с министерствами экономики и коммерции, транспорта и коммуникаций, Государственной таможенной службой и Торгово-промышленной палатой.

Министерство экономики и коммерции КР в результате реализации программы надеется на улучшение торговли за счет упрощения торговых процедур и оптимизации процессов государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Хакер из Узбекистана украл из зарубежных банков через интернет $50 млн (видео)
  • В Узбекистане за месяц от угарного газа погибли 36 человек
  • На границе Кыргызстана задержан гражданин Узбекистана с 2,5 кг гашиша


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com