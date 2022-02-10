Почему Жириновский привился восемь раз и в итоге заболел? Мнение вирусолога

Владимир Жириновский

CentralAsia (CA) - Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский, восьмикратно привитый от коронавируса, сгубил свой иммунитет, отметил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в разговоре с Telegram-каналом Ura.ru, комментируя госпитализацию политика.

Он подчеркнул, что подобные эксперименты над организмом опасны. Частая ревакцинация влияет на иммунную систему.

«Если речь идет о «Спутнике V», там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил», — пояснил академик РАН.

Зверев не советует следовать примеру Жириновского и увлекаться повторными прививками.

Журналист Александр Плющев сообщил, что Жириновский по его же словам прививался 8 раз за полтора года.

«Сначала, как и большинство нормальных россиян политик укололся двухдозовым «Спутником V». Затем догнался шотом Лайта. Но вот потом чутье изменило Жириновскому и он зачем-то принял в себя три подряд дозы «ЭпиВакКороны», про которую теперь известно, что она аж с отрицательной эффективностью. А уж потом он сделал еще и модный «КовиВак», об эффективности которого тоже ни черта не известно.

Так что по большому счету, он привит Спутником+Лайтом больше года назад и все. То есть, считай не привит вообще.

Ну и весьма значимые слова находятся постом выше: сопутствующие болезни», - написал Плющев.

9 февраля стало известно, что Жириновский госпитализирован в ЦКБ в Москве.

По сведениям источников, у Жириновского может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.