Почему Жириновский привился восемь раз и в итоге заболел? Мнение вирусолога

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- 10:04, 10 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский, восьмикратно привитый от коронавируса, сгубил свой иммунитет, отметил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в разговоре с Telegram-каналом Ura.ru, комментируя госпитализацию политика.
Он подчеркнул, что подобные эксперименты над организмом опасны. Частая ревакцинация влияет на иммунную систему.
«Если речь идет о «Спутнике V», там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил», — пояснил академик РАН.
Зверев не советует следовать примеру Жириновского и увлекаться повторными прививками.
Журналист Александр Плющев сообщил, что Жириновский по его же словам прививался 8 раз за полтора года.
«Сначала, как и большинство нормальных россиян политик укололся двухдозовым «Спутником V». Затем догнался шотом Лайта. Но вот потом чутье изменило Жириновскому и он зачем-то принял в себя три подряд дозы «ЭпиВакКороны», про которую теперь известно, что она аж с отрицательной эффективностью. А уж потом он сделал еще и модный «КовиВак», об эффективности которого тоже ни черта не известно.
Так что по большому счету, он привит Спутником+Лайтом больше года назад и все. То есть, считай не привит вообще.
Ну и весьма значимые слова находятся постом выше: сопутствующие болезни», - написал Плющев.
9 февраля стало известно, что Жириновский госпитализирован в ЦКБ в Москве.
По сведениям источников, у Жириновского может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.