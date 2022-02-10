экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мигрант из Узбекистана погиб в России во время взрыва бензобака

CentralAsia (UZ) -  В Приморье после взрыва бензобака мужчина из Узбекистана скончался в машине скорой помощи. Мигрант пытался разрезать деталь авто с помощью газового резака, сообщили местные СМИ.

Трагедия произошла в Приморье, в результате чего погиб мужчина. Уроженец Узбекистана занимался распилкой бензобака, когда раздался сильный взрыв.

Как сообщается, мужчина арендовал участок земли и проводил различные сварочные работы. 33-летний уроженец Узбекистана был зарегистрирован во Владивостоке, у него имелся патент на трудовую деятельность и находился в России на законных основаниях.

Мужчина взял в руки газовый резак, чтобы разделать на части бензобак от легкового автомобиля. Когда мужчина приступил к работе, раздался сильный взрыв. Видимо, в емкости скопились пары бензина и находились остатки топлива, которые сдетонировали.

На место происшествия срочно прибыли врачи скорой, которые попытались оказать пострадавшему помощь, но спасти его не удалось. По предварительным данным, иностранец скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Полицейские установили, что самим участком земли, на которой и произошла трагедия, владеет в качестве арендатора 49-летний местный житель. Мужчина на устной договоренности передал во временное пользование небольшую часть уроженцу Узбекистана, который занимался на нем сварочными работами.

Тело погибшего доставили в морг для проведения необходимой экспертизы, а по факту гибели начата проверка. Предварительной причиной случившегося считается нарушение техники безопасности при проведении газосварочных работ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Талибы «зачищают страну от террористов», - глава МИД Узбекистана
  • В прошлом году в трудовую миграцию выехало более 373 тыс. граждан Таджикистана, – Минтруда РТ
  • USAID направит $19 млн на открытие новых рынков в пяти странах Центральной Азии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com