Врач рассказал, какие симптомы указывают на появление тромба

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CentralAsia (CA) - Доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин в интервью РИА Новости описал симптомы тромбоза. По словам специалиста, его появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей.

«Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь. Даже если человеку просто кажется, что «что-то не то», если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу», - сказал Чупин.

Он уточнил, что диагностика может быть довольно сложной. Подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, как говорят в быту, «прострелило», поэтому оценить серьезность проблемы может только специалист, пояснил Чупин.

По его словам, если у пациента действительно оказался острый тромбоз, то единственный путь - тромбэктомия, хирургическое удаление тромба, иначе человек потеряет конечность.

«Если тромб непротяженный или пристеночный, речь может идти о мощной антикоагулянтной терапии и специфическом лечении ангиопротекторами. В каких-то случаях используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. Все зависит от конкретной ситуации», - отметил врач.