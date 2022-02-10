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Во Франции вспыхнул сильный пожар на фабрике по производству денег. Видео
Фото из видео
Фото из видео

CentralAsia (CA) -  Во французском городе Шамальер произошел крупный пожар на территории типографии Банка Франции, сообщает издание Metro.

Кадры, опубликованные в интернете, показывают огромные клубы дыма, поднимающиеся с фабрики по производству денежных банкнот Центрального банка страны. Сообщается, что пожар произошел в полиграфической лаборатории.

По сообщениям местных СМИ, жертв в результате пожара нет, но 34 человека получили незначительные травмы и были доставлены в близлежащую больницу Клермон-Феррана. Всего в помещении находились 387 сотрудников завода, их эвакуировали с места происшествия.

Прибывшие на место пожарные охарактеризовали пожар как «очень сильный», но благодаря принятым мерам спасателям удалось уменьшить распространение огня. В тушении огня были задействованы 60 пожарных и 24 единицы спецоборудования.

Тем временем директор фабрики Пьер-Ив Буассино заявил, что пожар неизбежно повлияет на производство, но не в большом масштабе.

«Это неизбежно повлияет на производство, но мы не беспокоимся, потому что общий производственный инструмент не пострадал. Необходимо будет принять соответствующие меры. Могло быть и хуже», - подчеркнул он.

Причина пожара пока не установлена, но власти региона заявили, что обязательно будет проведено судебное расследование.

Как отмечается, типография в Шамалье производит пятую часть банкнот Европейского союза. Ежегодно в здании печатается около 2,5 млрд банкнот.

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