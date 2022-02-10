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В Узбекистане выявлено 692 случая COVID-19 и 114 коронавирусной пневмонии

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 9 февраля, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 231 871. В течение прошедших суток зафиксированы 692 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 114 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1595 летальных исходов с начала пандемии).

За день выздоровели 732 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 214 468).

На лечении находится 15 808 больных COVID-19.

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