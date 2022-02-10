Число смертей от COVID-19 растет в странах Ближнего Востока, - ВОЗ

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CentralAsia (CA) - В странах Ближнего Востока в последние недели наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом из-за низкого уровня вакцинации. Об этом сообщили официальные представители Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье, передает Reuters.

За последние 6 недель число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 возросло в среднем до 110 тыс. в день, а среднесуточное число смертей увеличилось до 345 за последние три недели, сообщил региональный директор ВОЗ Ахмед Аль-Мандхари.

«Большинство новых госпитализированных - невакцинированные люди. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение 6 недель подряд», - говорится в сообщении.

Директор по управлению программами Рана Хаджех уточнил, что более 35% населения региона полностью вакцинировано. При этом четверть стран еще не достигли 10% охвата вакцинацией.

Отмечается, что регион Восточного Средиземноморья ВОЗ включает Ближний Восток, Египет, Сомали, Судан, Джибути, Афганистан и другие страны.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 все еще продолжает набирать обороты и ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий.