экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число смертей от COVID-19 растет в странах Ближнего Востока, - ВОЗ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В странах Ближнего Востока в последние недели наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом из-за низкого уровня вакцинации. Об этом сообщили официальные представители Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье, передает Reuters.

За последние 6 недель число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 возросло в среднем до 110 тыс. в день, а среднесуточное число смертей увеличилось до 345 за последние три недели, сообщил региональный директор ВОЗ Ахмед Аль-Мандхари.

«Большинство новых госпитализированных - невакцинированные люди. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение 6 недель подряд», - говорится в сообщении.

Директор по управлению программами Рана Хаджех уточнил, что более 35% населения региона полностью вакцинировано. При этом четверть стран еще не достигли 10% охвата вакцинацией.

Отмечается, что регион Восточного Средиземноморья ВОЗ включает Ближний Восток, Египет, Сомали, Судан, Джибути, Афганистан и другие страны.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 все еще продолжает набирать обороты и ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Узбекистан и Таджикистан намерены создать совместные предприятия в области шелководства
  • В Казахстане за сутки выявили свыше 3,3 тыс. случаев COVID-19
  • В Таджикистане за сутки выявили 4 случая COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com