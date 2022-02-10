Первый замглавы Ташкентской области задержан при получении взятки в $40 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области задержали первого заместителя хокима Чиназского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Сообщается, что замхокима обещал через своих знакомых в администрации района оформить документы на продажу 35 га орошаемых земель, принадлежащих фермерскому хозяйству. За свою помощь он потребовал 90 тысяч долларов. Его задержали при получении 40 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 229−6 (продажа либо иное незаконное отчуждение права на орошаемый земельный участок или его части) Уголовного кодекса.тысяч

Ранее сообщалось о задержании при получении взятки заместителя главы Миришкорского района Кашкадарьинской области.