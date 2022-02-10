экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане начался процесс сокращения числа госучреждений

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане стартует процесс сокращения числа госучреждений. Соответствующее постановление подписал Шавкат Мирзиёев.

Согласно документу, государственные учреждения, осуществляющие деятельность в отраслях с развитой конкуренцией, где функционируют пять и более субъектов частного предпринимательства на одном товарном рынке, будут упразднены или проданы частному сектору.

Государственная тендерная комиссия должна до середины марта утвердить конкретный список госучреждений, которые будут ликвидированы из-за неосуществления деятельности, а до 1 сентября этого года – принять меры по продаже или ликвидации госструктур, осуществляющих деятельность в отраслях с развитой конкуренцией.

Документом утвержден ряд мер по повышению открытости работы государственных учреждений.

Также вводится запрет для государственных структур на учреждение и участие в уставном фонде хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных решениями президента Узбекистана и Кабинета Министров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • USAID направит $19 млн на открытие новых рынков в пяти странах Центральной Азии
  • Врачи назвали продукт, снижающий уровень холестерина на 33%
  • Власти США предложили $10 млн за информацию о главе афганского филиала ИГИЛ Санауллу Гафари


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com