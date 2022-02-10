В Узбекистане начался процесс сокращения числа госучреждений

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане стартует процесс сокращения числа госучреждений. Соответствующее постановление подписал Шавкат Мирзиёев.

Согласно документу, государственные учреждения, осуществляющие деятельность в отраслях с развитой конкуренцией, где функционируют пять и более субъектов частного предпринимательства на одном товарном рынке, будут упразднены или проданы частному сектору.

Государственная тендерная комиссия должна до середины марта утвердить конкретный список госучреждений, которые будут ликвидированы из-за неосуществления деятельности, а до 1 сентября этого года – принять меры по продаже или ликвидации госструктур, осуществляющих деятельность в отраслях с развитой конкуренцией.

Документом утвержден ряд мер по повышению открытости работы государственных учреждений.

Также вводится запрет для государственных структур на учреждение и участие в уставном фонде хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных решениями президента Узбекистана и Кабинета Министров.