АБР выделит $100 млн на развитие финансового рынка Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана 8 февраля текущего года приняло постановление «О мерах по реализации проекта «Программа развития финансового рынка» с участием Азиатского банка развития».

В октябре прошло года Совет директоров Азиатского банка развития принял решение о предоставлении Узбекистану кредита в размере 100 млн долларов сроком на 25 лет с пятилетней отсрочкой платежа в рамках «Программы развития финансового рынка».

Средства АБР будут использованы для финансирования расходов бюджета Республики Узбекистан. Минфин – исполнительный орган, отвечающий за координацию и контроль над реализацией проекта, а также целевое и эффективное использование средств АБР. С целью частичного хеджирования валютных рисков предусмотрено проведение в сотрудничестве с международными финансовыми контрагентами первой тестовой своп-операции сроком на 3 года из части средств АБР в размере 20 млн долларов.

Расходы, связанные с возвратом средств АБР и процентными платежами, а также процентные платежи в рамках первой тестовой своп-операции, будут производиться за счет средств Республиканского бюджета Узбекистана.