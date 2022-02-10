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Самый большой в мире черный бриллиант продали за рекордную сумму
Фото: Reuters
Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  Редкий черный бриллиант весом 555,55 карата продали на аукционе в Лондоне за 3 млн 161 тыс. фунтов стерлингов (4 млн 292 тыс. 322 доллара США), сообщается на сайте аукционного дома.

Мероприятие по продаже было проведено лондонским аукционным домом Sotheby's.

«Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки», - говорится в сообщении Sotheby's в Twitter.

Отмечается, что это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса 2006 года.

После аукциона криптовалютный предприниматель Ричард Херд сообщил в социальных сетях, что именно он является покупателем «Энигмы».

«Как только пройдет платеж и будет получено право собственности, камень будет переименован в бриллиант HEX.com», - заявил он. Отметим, что HEX.com является отсылкой к основанной им блокчейн-платформе.

Фото:EPA-EFE/ALI HAIDER
Фото:EPA-EFE/ALI HAIDER

Существует множество теорий о происхождении камня, в том числе о том, что он был доставлен на Землю астероидом. Драгоценный камень представляет собой карбонадо, который является одной из самых твердых форм природного алмаза. Карбонадо чрезвычайно редки и были обнаружены только в Бразилии и Центральноафриканской Республике. Поскольку они содержат осборнит, минерал, встречающийся только в метеоритах, считается, что они происходят из космоса.

Оригинальный образец «Энигмы» был куплен в конце 1990-х годов и весил более 800 карат. Драгоценный камень был не обработан, понадобилось более трех лет, чтобы придать ему нынешнюю форму.

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