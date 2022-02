Самый большой в мире черный бриллиант продали за рекордную сумму

CentralAsia (CA) - Редкий черный бриллиант весом 555,55 карата продали на аукционе в Лондоне за 3 млн 161 тыс. фунтов стерлингов (4 млн 292 тыс. 322 доллара США), сообщается на сайте аукционного дома.

Мероприятие по продаже было проведено лондонским аукционным домом Sotheby's.

«Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки», - говорится в сообщении Sotheby's в Twitter.

#AuctionUpdate "The Enigma": This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8

Отмечается, что это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса 2006 года.

После аукциона криптовалютный предприниматель Ричард Херд сообщил в социальных сетях, что именно он является покупателем «Энигмы».

I won the world's largest cut diamond for our #HEXican cultural heritage! It'll be called the https://t.co/mLZsmWqXG0 diamond, it weighs 555.55 carats and has 55 facets. Congratulations to all you #HEXicans with #5555 club https://t.co/mLZsmWqXG0 tattoos. Let's all win together! pic.twitter.com/37mfTGbzMe