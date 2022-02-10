Самый большой в мире черный бриллиант продали за рекордную сумму

Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - Редкий черный бриллиант весом 555,55 карата продали на аукционе в Лондоне за 3 млн 161 тыс. фунтов стерлингов (4 млн 292 тыс. 322 доллара США), сообщается на сайте аукционного дома.

Мероприятие по продаже было проведено лондонским аукционным домом Sotheby's.

«Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки», - говорится в сообщении Sotheby's в Twitter.

#AuctionUpdate "The Enigma": This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8 — Sotheby's (@Sothebys) February 9, 2022

Отмечается, что это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса 2006 года.

После аукциона криптовалютный предприниматель Ричард Херд сообщил в социальных сетях, что именно он является покупателем «Энигмы».

I won the world's largest cut diamond for our #HEXican cultural heritage! It'll be called the https://t.co/mLZsmWqXG0 diamond, it weighs 555.55 carats and has 55 facets. Congratulations to all you #HEXicans with #5555 club https://t.co/mLZsmWqXG0 tattoos. Let's all win together! pic.twitter.com/37mfTGbzMe — Richard Heart ETH FORK PulseChain.com,PulseX.com!❁ (@RichardHeartWin) February 9, 2022

«Как только пройдет платеж и будет получено право собственности, камень будет переименован в бриллиант HEX.com», - заявил он. Отметим, что HEX.com является отсылкой к основанной им блокчейн-платформе.

Фото:EPA-EFE/ALI HAIDER

Существует множество теорий о происхождении камня, в том числе о том, что он был доставлен на Землю астероидом. Драгоценный камень представляет собой карбонадо, который является одной из самых твердых форм природного алмаза. Карбонадо чрезвычайно редки и были обнаружены только в Бразилии и Центральноафриканской Республике. Поскольку они содержат осборнит, минерал, встречающийся только в метеоритах, считается, что они происходят из космоса.

Оригинальный образец «Энигмы» был куплен в конце 1990-х годов и весил более 800 карат. Драгоценный камень был не обработан, понадобилось более трех лет, чтобы придать ему нынешнюю форму.