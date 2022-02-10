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Хакер из Узбекистана украл из зарубежных банков через интернет $50 млн (видео)

CentralAsia (UZ) -  Хакер из Узбекистана, укравший из швейцарских банков через интернет более $50 млн долларов, дал интервью телеканалу «Узрепорт».

Мужчина сказал, что по профессии он является программистом и сейчас он сожалеет о содеянном. Он осужден в Узбекистане на 8 лет колонии по нескольким статьям.

По словам 26-летнего мужчины, первое преступление он совершил, когда украл из Израля через интернет $35 миллионов. Его задержали в России, куда он вернулся из Турции и передали правоохранительным органам Узбекистана, которые объявили хакера в международный розыск.

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