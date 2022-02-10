Глава СК России пожаловался Путину на мигрантов и предложил ужесточить законодательство в этой сфере

CentralAsia (UZ) - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал президента Владимира Путина ужесточить иммиграционное законодательство. В письме Путину Бастрыкин предупредил, что «локальные конфликты мигрантов могут перерасти в массовые уличные беспорядки».

Глава Следственного комитета России направил письмо президенту Владимиру Путину о проблеме мигрантов в России, сообщает Telegram-канал «База».

По данным канала, в редакции есть копия письма, которое было написано в конце декабря.

Согласно сообщению, Бастрыкин пожаловался Путину на трудовых мигрантов и призвал к ужесточению законодательства в отношении них. В противном случае, по его словам, "местные мигрантские конфликты могут перерасти в массовые уличные беспорядки".

В заявлении главы Следственного комитета говорится, что узбеки, кыргызы, таджики и «агрессивные гастарбайтеры» «усугубляли ситуацию» и побуждали россиян формировать «национальные дружины».

По словам Бастрыкина, за 11 месяцев 2021 года на счету иностранцев было 33,5 тысячи преступлений. Среди них главный российский следователь выделил инцидент в Выборге Ленинградской области — когда шесть узбекистанцев "жёстко избили двух сотрудников полиции".

В письме президенту Александр Бастрыкин рассказал о настроениях в российском обществе, заявив, что россияне «серьезно обеспокоены» тем, что мигранты «монополизируют» сферу бытового обслуживания.

По словам Бастрыкина, российских предпринимателей также интересует «почти рабское» положение мигрантов.

В результате глава Следственного комитета предложил ужесточить миграционное законодательство: например, обязать работодателей предоставлять мигрантам жильё и оплачивать транспорт, ввести геномную регистрацию приезжих и принять меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» в крупных городах, а также менять рабочих-гастарбайтеров на граждан России, чтобы снизить социальную напряженность, сообщает Телеграм-канал.

В ноябре Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из «ближнего зарубежья».

В тоже время правительство Узбекистана сообщает, что активизирует усилия по отправке узбекских трудовых мигрантов в Россию. Кабинет Министров России расширил проект по привлечению кадров из Узбекистана в аграрный сектор.

По официальным данным, правительство РФ будет привлекать рабочую силу из Узбекистана не только в строительство, но и в агропромышленный комплекс.

В настоящее время установлено, что российские производители могут привлечь в российскую строительную отрасль 10 000 человек и еще 1 108 человек в сельское хозяйство.

Министерство сельского хозяйства России сообщает, что в настоящее время составляет список ферм, в которые оно планирует привлечь узбекских мигрантов. Ранее правительство Путина объявило, что будет привлекать узбекских рабочих только в строительный сектор в рамках пилотного проекта.