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 Мы хотим вернуть трамваи в Ташкенте  - Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 февраля посетил Самаркандскую область, где ознакомился с презентацией новых проектов, планируемых к реализации в регионе.

Глава государства подчеркнул необходимость строительства в Самарканде научно-практического центра по уменьшению и устранению пробок на дорогах. «Нам нужно снизить скорость и уменьшить заторы в городе». В авариях гибнет много людей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил положительную роль курсирования трамваев в Самарканде. «Мы хотим вернуть трамвай в Ташкент. По этому поводу очень много писем и обращений от граждан», — сказал Шавкат Мирзиёев.

2 мая 2016 года был закрыт последний трамвайный маршрут в Ташкенте, что положило конец 115-летней истории ташкентского трамвая.

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