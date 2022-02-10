В Ташкенте снизят максимальную скорость езды автомобилей до 60 км/ч

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана планируют снизить максимально разрешенную скорость на дорогах до 60 км/ч. Об этом 10 февраля сообщил президент Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Самаркандскую область.

Ранее сообщалось, что президент в ходе визита также заявил, что в Ташкент вновь вернут трамвайное движение, которое было закрыто в 2016 году после 115-летнего существования.