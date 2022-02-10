В Ташкенте снизят максимальную скорость езды автомобилей до 60 км/ч

- Узбекистан, общество
- 15:25, 10 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана планируют снизить максимально разрешенную скорость на дорогах до 60 км/ч. Об этом 10 февраля сообщил президент Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Самаркандскую область.
Ранее сообщалось, что президент в ходе визита также заявил, что в Ташкент вновь вернут трамвайное движение, которое было закрыто в 2016 году после 115-летнего существования.
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