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В Ташкенте снизят максимальную скорость езды автомобилей до 60 км/ч
Предыстория:  Мы хотим вернуть трамваи в Ташкенте  - Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  В столице Узбекистана планируют снизить максимально разрешенную скорость на дорогах до 60 км/ч. Об этом 10 февраля сообщил президент Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Самаркандскую область.

Ранее сообщалось, что президент в ходе визита также заявил, что в Ташкент вновь вернут трамвайное движение, которое было закрыто в 2016 году после 115-летнего существования.

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