Шавкат Мирзиеев ознакомился с международным аэропортом Самарканда (фото)

CentralAsia (UZ) - Прибывший 10 февраля в Самарканд президент Шавкат Мирзиёев поездку начал со знакомства с условиями, создаваемыми в международном аэропорту города, сообщает пресс-службы главы государства.

В Самарканде аэропорт реконструируется в рамках проекта стоимостью почти 83 миллиона долларов США. В прошлом году была заново отстроена взлетно-посадочная полоса. Завершено возведение нового терминала, в нем ведутся отделочные работы. Строятся дорожная инфраструктура, автостоянка и осветительная система.

Поэтому здание терминала выполнено в виде раскрытой книги, символизирующей главный труд Мирзо Улугдека «Зижи жадиди Курагоний» ("Новая астрономическая таблица Курагони"). Ширина терминала - 175 метров, высота - 25 метров. Он способен обслуживать 800 пассажиров в час.

Аэропорт будет работать в режиме "окрытого неба", а также обслуживать грузоперевозки. Новый терминал будет сдан в эксплуатацию в следующем месяце.

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