США поставят в Узбекистан малые разведывательные беспилотники RQ-20B Puma

CentralAsia (UZ) - Легкие разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА или беспилотники) RQ-20B Puma 3 AE поставит в Узбекистан по программе военных продаж США (FMS) американская компания AeroVironment, 1 февраля пишет со ссылкой на министерство обороны США издание Shepard Defense Insight.

«Сделка на сумму 8,54 миллиона долларов будет завершена к 30 ноября 2022 года. Хотя министерство обороны не сообщило, сколько систем Puma 3 AE будет поставлено по контракту, Shephard Defense Insight называет цену за единицу БПЛА в размере 225 000 долларов», — пишет издание.

Исходя из цены на беспилотники, выходит, что Узбекистан купит примерно 38 беспилотников.

Сообщается, что беспилотник Puma 3 AE передает данные разведки и целеуказания с суши или моря с помощью изображений в реальном времени. Он оснащен подвесом Mantis i45 AE Gimbal от AeroVironment, который содержит две 15-мегапиксельные камеры EO с 50-кратным зумом, инфракрасный датчик и мощную подсветку. Длительность полета беспилотника составляет около двух часов.

RQ-20B Puma 3 AE состоит на вооружении Великобритании, Канады, Норвегии, США, Албании и других стран. Беспилотник довольно легкий и переносится одним человеком, запускается от руки. Размах крыльев беспилотника 2,8 метра, а максимальный взлетный вес 6,8 кг.