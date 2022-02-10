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В Самарканде совместно с турецкими врачами впервые провели операцию по пересадке печени
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Заведующий кафедрой Самаркандского государственного медицинского института, доцент Зафар Курбаниязов и турецкий специалист Бюлент Унал провели операцию по пересадке печени.

Данная операция была проведена в рамках научно-практической конференции «Современные достижения медицинской науки и технологии». Она стала важной не только для региона, но и медицины страны в целом, сообщили местные СМИ.

В конференции приняли участие врачи, работающие в области акушерства и гинекологии, онкологии, хирургии, урологии. В будущем, согласно меморандуму между СамГМИ и турецкой клиникой Medical Park, также будут проводиться такие операции.

Как сообщается, в Узбекистане 5000 больных страдают циррозом печени, из них 500 (10 %) нуждаются в трансплантации. На сегодня в стране проведено всего 10 операций по пересадке печени.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане 13-летней девочке успешно провели трансплантацию почки.

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