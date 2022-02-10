Узбекистан направил ноту Казахстану по задержанному в Алматы 17-летнему узбекистанцу

CentralAsia (UZ) - Генеральный консул Узбекистана в Алматы сообщил, что направил ноту Казахстану в связи с задержанием по январским событиям гражданина Узбекистана Сакена Талипова, сообщили местные СМИ.

17-летний Талипов прошлой осенью приехал в Казахстан к своей матери и вместе с ней подрабатывал сторожем в одном из жилых комплексов в Алматы. По словам его родственников, 4 января Талипов отправился на мирный митинг к ледовому дворцу «Алматы Арена» и оттуда дошел вместе с толпой до площади возле акимата. На видеосъемку попало, как он подобрал полицейский щит и дубинку. Талипова задержали в начале текущего месяца и поместили под стражу сроком на два месяца. Наряду с «участием в массовых беспорядках» ему вменили «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в местности, где объявлено чрезвычайное положение».

Мать Сакена, Камшат Дербисалиева, сказала, что сын не знает города и на шествие его повел знакомый. Адвокат Талипова считает необоснованными предъявленные Талипову обвинения. По его словам, в материалах следствия есть видеозапись, свидетельствующая лишь о том, что Талипов в тот день находился на площади.

Суд отклонил ходатайство адвоката о замене меры пресечения домашним арестом на том основании, что «подозреваемый может укрыться от следствия, покинув страну». Мать подозреваемого считает эти доводы нелогичными, поскольку подросток, по ее словам, не смог бы пересечь границу без согласия родителя. Она говорит, что после следственных действий состояние сына ухудшилось, она опасается, что под стражей его могли подвергнуть пыткам.

В Казахстане в связи с январскими событиями было задержано более десятка иностранных граждан. Двое задержанных граждан Кыргызстана и один гражданин Узбекистана умерли. Власти Казахстана не раз в своих заявлениях указывали на «внешние силы» в организации январских событий и заявляли о «боевиках», прибывших «под видом гастарбайтеров», не приводя доказательств.

Широкую известность получило задержание в прошлом месяце кыргызского джазового пианиста Викрама Рузахунова, который в начале января приехал дать концерт в Алматы. Казахстанские силовики задержали и жестоко избили его, а затем по государственному телеканалу показали видео, где он, со следами побоев на лице, признаётся в погромах в Алматы. Музыканта узнали в Кыргызстане, и после скандала он был отпущен на родину. МИД Кыргызстана направил Казахстану ноту протеста.